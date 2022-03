Gli effetti del conflitto sulla nostra economia, tra Pnrr ed energia. Parla Visco (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il conflitto russo-ucraino rappresenta un enorme pozzo pronto a inghiottire piani e prospettive delle economie avanzate e non. Il governo italiano non può ignorare l’impatto che la guerra avrà sugli sforzi di ripresa messi a punto dai Paesi destinatari dei 750 miliardi messi sul piatto da Bruxelles per risollevarsi dalle ceneri della pandemia, nell’ambito del Recovery Fund. Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, d’altronde, è stato sufficientemente eloquente, in Parlamento: tra inflazione alle stelle (al 5,7% in Italia) e incognite sulle forniture di energia, l’attacco del Cremlino rischia di riscrivere il perimetro dei Pnrr nazionali, oltre a ridurne la gittata. Di questo, ma non solo, Formiche.net ha Parlato con Vincenzo Visco, economista di lungo corso e più ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilrusso-ucraino rappresenta un enorme pozzo pronto a inghiottire piani e prospettive delle economie avanzate e non. Il governo italiano non può ignorare l’impatto che la guerra avrà sugli sforzi di ripresa messi a punto dai Paesi destinatari dei 750 miliardi messi sul piatto da Bruxelles per risollevarsi dalle ceneri della pandemia, nell’ambito del Recovery Fund. Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, d’altronde, è stato sufficientemente eloquente, inmento: tra inflazione alle stelle (al 5,7% in Italia) e incognite sulle forniture di, l’attacco del Cremlino rischia di riscrivere il perimetro deinazionali, oltre a ridurne la gittata. Di questo, ma non solo, Formiche.net hato con Vincenzo, economista di lungo corso e più ...

Advertising

GiovaQuez : Scholz: 'Non interverremo militarmente. E questo vale anche per la Nato: non lo farà e non lo faranno gli altri. In… - lapoelkann_ : Il Presidente @ZelenskyyUa ha perso molti parenti ebrei ?? durante l’olocausto e suo nonno ha combattuto contro il… - sole24ore : ?? Sette #banche russe fuori da #Swift:?gli effetti collaterali sull’Europa. Sebbene costruite in modo «chirurgico»… - jontargetti : RT @bendellavedova: Gli effetti delle sanzioni economiche alla Russia si iniziano a vedere e, anche diplomaticamente, il paese vive un cres… - Gab78579238 : RT @AE_Italia: “Mi sento sempre più pesante e faccio fatica a muovermi” Già alla terza settimana di vita i polli allevati per la loro carn… -