Giugliano | spara al suocero dopo una lite | arrestato “pistolero” 25enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano spara

Teleclubitalia.it

Sia Napoli . In barba all'ordinanza anti botti per il Capodanno 2022 , in città è un continuo ... Due sono state curate all'ospedale di Frattamaggiore, due in quello die una, quella che ...Sia Napoli . In barba all'ordinanza anti botti per il Capodanno 2022 , in città è un continuo ... Due sono state curate all'ospedale di Frattamaggiore, due in quello die una, quella che ...I carabinieri hanno rintracciato a arrestato in un casolare isolato delle campagne di Aprilia (Latina) un 25enne di etnia rom accusato di tentato omicidio commesso ai danni del suocero. Dalle indagini ...Esplose sei colpi di pistola contro il suocero, ferendolo gravemente. Da allora H.M., 25 anni, domiciliato in un campo rom a Giugliano (Napoli), era ...