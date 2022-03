Gianni Morandi senza parole: fan al settimo cielo, è successo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gianni Morandi festeggia il suo incontro speciale, il cantante reduce da Sanremo 2022 sembra proprio aver trovato qualcuno di davvero inaspettato. Torna protagonista social il cantante bolognese che da pochi mesi ha concluso la sue esperienza a Sanremo 2022 con grande successo e che proprio nelle scorse ore ha fatto qualcosa di davvero inaspettato anche Leggi su youmovies (Di mercoledì 2 marzo 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.festeggia il suo incontro speciale, il cantante reduce da Sanremo 2022 sembra proprio aver trovato qualcuno di davvero inaspettato. Torna protagonista social il cantante bolognese che da pochi mesi ha concluso la sue esperienza a Sanremo 2022 con grandee che proprio nelle scorse ore ha fatto qualcosa di davvero inaspettato anche

Advertising

LaStampa : Gianni Morandi canta il suo inno pacifista in piazza: 'C'era un ragazzo che come me' - dreamyhjs : gianni morandi a sanremo - Nutizieri : Nettuno d'oro a Gianni Morandi, la cerimonia il 3 marzo in comune - MadreRadio : Claudio Baglioni & Gianni Morandi - Se non avessi più te (Live) - inthemoodforv : somi prendendo alla lettera apri tutte le porte di gianni morandi -