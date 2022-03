Giacomo Urtis su Sophie e Corona | “Ecco cosa ho visto prima del GF Vip”

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Giacomo Urtis, Maria Monsè, Le Donatella, Simone Santo e… UN OSPITE MISTERIOS… - robe450 : RT @forduffo: Immaginando Giacomo Urtis che offre un contratto di collaborazione a Soleil per gonfiare le labbra senza usare siringhe #gfvip - Ilbimbodisole1 : RT @forduffo: Immaginando Giacomo Urtis che offre un contratto di collaborazione a Soleil per gonfiare le labbra senza usare siringhe #gfvip - frakpop77 : RT @RobPcch28: Ragazzi ho sentito con l'apparecchio di nonna, dice: MI PIACE GIACOMO URTIS #jeru - arcobalena7 : RT @RobPcch28: Ragazzi ho sentito con l'apparecchio di nonna, dice: MI PIACE GIACOMO URTIS #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

... ndr) e la 20enne Sophie, in particolare Soleil Sorge (che ha rifiutato le avances di Delia Duran , ndr) nella Casa edallo studio, l'opinione dell'occhio pubblico si spacca ancora una ...Gf vip 6,si pronuncia sulla lovestory Fabrizio Corona & Sophie Codegoni Si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso e il cerchio dei vipponi si fa sempre più stretto, dal momento che ...Giacomo Urtis ha confermato di essere a conoscenza della storia avuta da Sophie e Fabrizio Corona e ha svelato alcuni retroscena al GF Vip.La nostra storia era finita mesi prima del reality“, ha detto la ragazza ieri 28 febbraio in diretta su Canale5. Giacomo Urtis ha raccontato di aver conosciuto Sophie a casa di Fabrizio. Ma lei, che ...