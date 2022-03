GFVip, Soleil Sorge e la gomitata a Lulù Selassie: scoppia il caos nella casa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge rifila una gomitata sul labbro a Lulù Selassie e in casa scoppia il caos, con la principessina reclusa che per via del gonfiore sulla parte offesa non vuole ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Al Grande Fratello Viprifila unasul labbro ae inil, con la principessina reclusa che per via del gonfiore sulla parte offesa non vuole ...

Advertising

GrandeFratello : Una lettera per Soleil, scritta da sua zia... per ricordarle quanto sia forte e quanto sia importante continuare a… - AngelaB58138688 : Soleil inconsciamente ha capito che le sorelle, anzi 'la sorella' tramano contro di lei,e giustamente si sta vendi… - gracebarresi20 : RT @solesupporter: Questo potrebbe essere l’ultimo aereo per Soleil, mancando solamente 12 giorni alla fine di questa edizione. Se volete c… - MariaLocascio12 : RT @jekysole: La volpe che nell intervista ha detto che vorrebbe soleil al suo fianco come opinionista al gf il prossimo anno ?????????????? speri… - LaMilfonazzo : Pensateci: Jessica sia oggi che ieri era stranita perché Baloo non le aveva fatto il famoso massaggio. Notò una cer… -