GFVip 6 | Antonella Elia critica Katia Ricciarelli | “Ha detto cose tremende”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In un’intervista al settimanale Chi, in edicola mercoledì 2 marzo,e il suo compagno Pietro Delle Piane hanno rilasciato un’intervista di coppia. L’ex opinionista e concorrente del Grande Fratello Vip non ha utilizzato mezzi termini suspara a zero suè stata eliminata dal Grande Fratello Vip 6. Il suo percorso all’interno della casa di Cinecittà è stato caratterizzato da numerosi scontri con i “vipponi”. La cantante lirica non ha mai usato mezzi termini sulle sorelle Selassié, su Miriana Trevisan o sull’ex amica Manila Nazzaro. Nell’intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini,è stata ...