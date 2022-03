GF Vip | panico nella Casa | Soleil Sorge colpisce Lulù

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Attimi dial GF Vip 6:, per sbaglio, ha rifilato una gomitata alla cionquilinaSelassié. Lo spiacevole incidente è avvenuto nelle scorse ore a bordo piscina, durante un improvvisato balletto, un momento goliardico che è generato in breve tempo in tragedia. Incidente al GF Vip:sanguinante per colpa diL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tommaso Eletti, confessione scottante suGf Vip,attacca Jessica: “Fa proprio ridere, si imbosca il cibo e …” (VIDEO) Novità Desperados: una band tutta abruzzese Ricordando Gaber: l’immortalità di un uomo “Creed II” sbaraglia i botteghini del cinema nel week-end Tony ...

Advertising

ParliamoDiNews : Malore nella casa del Grande Fratello Vip: panico tra i coinquilini - - infoitcultura : GF Vip, paura nella Casa: malore improvviso, scatta il panico - infoitcultura : GF Vip, Miriana: malore e panico in Casa. Causa svelata, Manila zittita - infoitcultura : GF Vip 6, malore e panico nella casa più spiata d'Italia: 'Non riesce più a camminare' - redazionerumors : Gf Vip, Lulù Selassié a un passo dalla squalifica? Un video semina il panico tra i fan #gvip6 #luluselassié -

Ultime Notizie dalla rete : Vip panico

Soleil è veramente una giocatrice spregiudicata e senza scrupoli? The post "L'ha uccisa!":in diretta al GF, sfiorata la rissa [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale .Grande Fratello, Lulù nel: 'Ho il labbro gigante, lunedì non ci sarò' Così Lucrezia innanzi allo specchio dopo essere stata colpita da Soleil: 'Mi sono fatta male, molto, sì mi ha colpita. ...Nelle scorse ore nella Casa del Gf Vip 6 Lulù è stata colpita, involontariamente, da Soleil con una gomitata! Attimi di panico nella Casa più spiata d’Italia. Vi ricordiamo che il reality show ...Io vado a cercare il ghiaccio”. “Mi sono fatta male ragazza molto, sì mi ha colpita. Aiutami Jessy – ha detto in preda al panico la fidanzata di Manuel Bortuzzo. – Io giovedì non posso essere in ...