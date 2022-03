GF Vip | Antonio Medugno e la salute mentale “Ho paura di me stesso”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip,non ha mai nascosto di aver sofferto, in passato, di disturbi alimentari. Ma sembra che la sua permanenza nel reality lo stia mettendo a dura prova: già nel corso della puntata del 28 febbraio era convinto di volersi ritirare, anche se il padre e il fratello l”hanno convinto a restare. E ora, durante una chiacchierata con Delia Duran, il giovane tiktoker ha confessato di averee di sentire di poter ricadere in quell’incubo che ha già vissuto. “In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta perche mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona. Oggi ...