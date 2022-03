GF Vip, Antonio Medugno e la salute mentale: “Ho paura di me stesso” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno non ha mai nascosto di aver sofferto, in passato, di disturbi alimentari. Ma sembra che la sua permanenza nel reality lo stia mettendo a dura prova: già nel corso della puntata del 28 febbraio era propenso a volersi ritirare, ma il padre e il fratello l”hanno convinto a restare. E ora, durante una chiacchierata con Delia Duran, il giovane tiktoker ha confessato di avere paura e di sentire di poter ricadere in quell’incubo che ha già vissuto. “In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona. Oggi mangiavo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 2 marzo 2022) Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip,non ha mai nascosto di aver sofferto, in passato, di disturbi alimentari. Ma sembra che la sua permanenza nel reality lo stia mettendo a dura prova: già nel corso della puntata del 28 febbraio era propenso a volersi ritirare, ma il padre e il fratello l”hanno convinto a restare. E ora, durante una chiacchierata con Delia Duran, il giovane tiktoker ha confessato di averee di sentire di poter ricadere in quell’incubo che ha già vissuto. “In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta perche mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona. Oggi mangiavo ...

