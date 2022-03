GF Vip 6, Lulù ferita da Soleil in casa: “Mi ha colpita” [VIDEO] (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso di una serata spensierata nella casa del GF Vip 6, Lulù, Sophie, Soleil e Delia si sono scatenate sulle hit di JLo e Cardi B. Durante una coreografia improvvisata, la Sorge ha colpito per sbaglio la Selassié, rifilandole una gomitata: ecco cosa è successo. Attimi di panico nella casa del GF Vip 6. … L'articolo GF Vip 6, Lulù ferita da Soleil in casa: “Mi ha colpita” VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel corso di una serata spensierata nelladel GF Vip 6,, Sophie,e Delia si sono scatenate sulle hit di JLo e Cardi B. Durante una coreografia improvvisata, la Sorge ha colpito per sbaglio la Selassié, rifilandole una gomitata: ecco cosa è successo. Attimi di panico nelladel GF Vip 6. … L'articolo GF Vip 6,dain: “Mi haproviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : GF VIP 6, Lulù Selassié: “Non sarò in puntata giovedì”. Ecco perché - tuttopuntotv : GF VIP 6, Lulù Selassié: “Non sarò in puntata giovedì”. Ecco perché #GFVip6 #GFVip #luluemanuel #fairylu #lulu… - ParliamoDiNews : GF Vip, Lulù ferita da una gomitata di Soleil: caos in Casa #GrandefratelloVip - occhio_notizie : Lulù viene colpita (involontariamente) da Soleil con una gomitata: la reazione della principessa?? #gfvip6 - zazoomblog : GF VIP è scontro tra Jessica e Lulù? Cosa è successo tra le due sorelle dopo la puntata di Lunedì - #scontro… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù GFVip, Soleil Sorge e la gomitata a Lulù Selassie: scoppia il caos nella casa Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme: la passeggiata scaccia crisi GFVip, Soleil Sorge e la gomitata a Lulù Selassie Al Grande Fratello Vip scoppia il caos per la gomitata di Soleil Sorge a ...

GF Vip, panico nella Casa: Soleil Sorge colpisce Lulù Incidente al GF Vip: Lulù sanguinante per colpa di Soleil Doveva essere un balletto come tanti altri, invece quello inscenato da Delia Duran , Sophie Codegoni , Soleil Sorge e le due principesse è ...

Manuel Bortuzzo sorprende tutti nuovamente passione con Lul baci incandescenti al GF Vip Gossip News Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme: la passeggiata scaccia crisi GFVip, Soleil Sorge e la gomitata aSelassie Al Grande Fratelloscoppia il caos per la gomitata di Soleil Sorge a ...Incidente al GFsanguinante per colpa di Soleil Doveva essere un balletto come tanti altri, invece quello inscenato da Delia Duran , Sophie Codegoni , Soleil Sorge e le due principesse è ...