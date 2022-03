Gerry Scotti scatenato | mai visto così | balla e perde la testa

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 marzo 2022), il conduttore in onda a Striscia la Notizia si è mostrato il modo completamente diverso dal solito, il pubblico di certo non lo aveva maicosi: ecco le prove. Da Lunedì è il conduttore di Striscia la Notizia insieme a Francesca Manzini, la coppia è tornata dietro il bancone più famoso della televisione italiana ma a lasciare senza parole è stato proprio un video in cui il conduttore si lascia andare ad un momento davvero, un modo in cui il grande pubblico che lo conosce bene, non lo aveva davvero maiprima. AnsaFacciamo però un passo indietro, come detto prima il tutto è successo proprio nella puntata scorsa del tg satirico di Canale Cinque alla cui guida è tornato proprio lui con la collega prendendo il posto che fino ...