Gamova contro la sua Russia | Pagina vergognosa | rimarrà per sempre nella storia del mio paese

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Non sono poche le voci di dissenso su quanto sta succedendo in Ucraina, tra gli atleti russi. Ekaterina, vera e propria leggenda del volley, che in carriera ha vinto due Europei (1999-2001)...

AP Nel giro di pochissime ore, allasi è aggiunto anche Andrey Rublev, nel top 5 dei ...l'asta Elena Isinbayeva si adeguava al credo omofobico del suo governo ai Mondiali di Mosca 2013le ...Non tutti i russi sono con quel criminale di Putin. Anzi. Ekaterinaè stata una delle più grandi pallavoliste russe di tutti i tempi, indossando per 237 volte la ...il mondo intero saràdi ...Non sono poche le voci di dissenso su quanto sta succedendo in Ucraina, tra gli atleti russi. Ekaterina Gamova , vera e propria leggenda del volley, che ...GUERRA IN UCRAINA - La leggendaria Ekaterina Gamova, ex stella della pallavolo, si schiera apertamente: "Mi vergogno e ho paura, la Russia deve fermarsi".