' Gambini | meno ordinanze e più integrazione' Il messaggio al sindaco di Federica Titas | presidente studenti UniUrb

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gambini meno

corriereadriatico.it

URBINO Come sono viste la città di Urbino e l'ateneo Carlo Bo dagli studenti: Federica Titas, presidente del consiglio degli studenti UniUrb, tiene i rapporti con i rappresentanti dei diversi ......del Piave) con 549 e terzo posto per Carla Di Pasquale (Castenaso Archery Team) con 549 ma'10'... Buffani, Bacerio) con 1563 e terzo per gli Arcieri del Roccolo (Crespi, Tunesi,) con 1453. ...Il sindaco: "Ci libereremo della comproprietà di un terreno a Fermignano. Dobbiamo dar via la scuola di Ca’ Vagnino: è fatiscente" ...La parola "famiglia" in uso nelle mafie può prestarsi a molteplici equivoci se non attentamente spiegata. La confusione è dovuta al fatto che i mafiosi chiamano così la loro unità di base, cioè il nuc ...