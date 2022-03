Gallinari non basta, Atlanta al tappeto contro Boston (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Sconfitta esterna di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Gli Hawks si sono arresi per 107-98 sul parquet dei Boston Celtics, trascinati dai 33 punti di Tatum, top-scorer della serata; per i georgiani, 31 punti di Young, 25 di Bogdanovic e 12 di Danilo Gallinari: l’azzurro, impiegato per 36 minuti, mette in cascina anche 8 rimbalzi e un assist. Ennesimo ko per i Los Angeles Lakers, sconfitti a domicilio dai Dallas Mavericks per 109-104 nonostante i 26 punti di James, che si aggiudica il duello tra ‘bomber’ con Doncic, fermo a quota 25. Brooklyn Nets al tappeto in volata contro i Toronto Raptors, che si aggiudicano la sfida per 109-108 con 24 punti di Trent, il più prolifico dell’incontro. Altri risultati: Washington Wizards-Detroit Pistons 116-113; Houston ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Sconfitta esterna dinella notte italiana della regular-season dell’Nba. Gli Hawks si sono arresi per 107-98 sul parquet deiCeltics, trascinati dai 33 punti di Tatum, top-scorer della serata; per i georgiani, 31 punti di Young, 25 di Bogdanovic e 12 di Danilo: l’azzurro, impiegato per 36 minuti, mette in cascina anche 8 rimbalzi e un assist. Ennesimo ko per i Los Angeles Lakers, sconfitti a domicilio dai Dallas Mavericks per 109-104 nonostante i 26 punti di James, che si aggiudica il duello tra ‘bomber’ con Doncic, fermo a quota 25. Brooklyn Nets alin volatai Toronto Raptors, che si aggiudicano la sfida per 109-108 con 24 punti di Trent, il più prolifico dell’in. Altri risultati: Washington Wizards-Detroit Pistons 116-113; Houston ...

Basket, Danilo Gallinari: 'Per la nazionale ci sono stato e ci sarò. Voglio restare in NBA' Sulla nazionale: 'Per i colori azzurri ci sono stato e ci sarò, l'ho chiarito ai vertici della federazione. Anche nelle estati dove la mia posizione contrattuale era tutta da definire, non ho mai rinunciato all'Italia'. Sull'Olimpia Milano e sul Milan, di cui è tifoso : 'Seguo sempre le mie squadre e spero possano concludere al meglio le stagioni, magari come le hanno iniziate nel ...

