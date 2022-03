(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lasi terrà a Mantova dal 3 al 27 marzo 2022 confermando la direzione artistica di Alessia Locatelli, con il sostegno del Comune di Mantova e Provincia di Mantova eItaliasupporta da sempre progetti a sostegnocultura dell’immagine, oltre a iniziative incentrate sulla figurae del suo empowerment a livello sociale e professionale. Per un legame alquanto naturale,Italia è al fiancodi Mantova sin dagli esordi, uno spazio, una manifestazione in cui si coniuga la ...

Advertising

tuttoteKit : #Fujifilm sponsor della Biennale della Fotografia Femminile #BiennaleDellaFotografiaFemminile #tuttotek - David_c05 : Biennale Internazionale della Fotografia Femminile vedrà Fujifilm Italia come sponsor -

Ultime Notizie dalla rete : FUJIFILM sponsor

Fotografi Digitali

Si ricorda che i premi sono in collaborazione con lotecnico dell'iniziativa "Ollo store" ... Inoltre verranno forniti i seguenti gadget ai partecipanti: borsa in telae portachiavi ...... Fondazione Cariplo eItalia.tecnico EPSON, media partner Rai News 24 e Rai Radio 3. 'Attraverso la mia passione per la fotografia ho cercato di cogliere gli sguardi di un'Africa ...Fujifilm è sponsor della nuova edizione della Biennale della Fotografia Femminile, al via a Mantova dal 3 al 27 marzo.Dal 3 marzo 2022 si aprirà la Biennale Internazionale della Fotografia Femminile (BFF 2022) che vedrà Fujifilm Italia come sponsor. La tematica principale sarà legata ai lasciti delle generazioni pass ...