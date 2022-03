Fuga da film a Roma: sperona auto dei carabinieri e scappa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel tentativo di fuggire ai controlli dei carabinieri, un uomo alla guida di un’utilitaria ha accelerato, colpendo l’auto dei militari. Ha poi abbandonato il suo mezzo e ha tentato di scappare a piedi. Non è un film, ma un fatto di cronaca avvenuto in via Trucco, non molto distante dal centro commerciale Roma Est. Dagli accertamenti è risultato che sull’uomo gravavano da un ordine di carcerazione. Faceva movimenti sospetti, quell’utilitaria che percorreva via Trucco. Per questo motivo i carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno fatto segnali luminosi e acustici e gli hanno intimato di fermarsi per un controllo. Tuttavia il guidatore ha invece accelerato, colpendo in pieno la macchina dei militari. Ha poi lasciato la macchina in strada, tentando di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel tentativo di fuggire ai controlli dei, un uomo alla guida di un’utilitaria ha accelerato, colpendo l’dei militari. Ha poi abbandonato il suo mezzo e ha tentato dire a piedi. Non è un, ma un fatto di cronaca avvenuto in via Trucco, non molto distante dal centro commercialeEst. Dagli accertamenti è risultato che sull’uomo gravavano da un ordine di carcerazione. Faceva movimenti sospetti, quell’utilitaria che percorreva via Trucco. Per questo motivo idella Stazione diTor Bella Monaca hanno fatto segnali luminosi e acustici e gli hanno intimato di fermarsi per un controllo. Tuttavia il guidatore ha invece accelerato, colpendo in pieno la macchina dei militari. Ha poi lasciato la macchina in strada, tentando di ...

