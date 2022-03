“Frasi mai pronunciate” | Roma | la decisione del club sorprende tutti

Advertising

eternaurll : che poi capisco che nel vostro fandom concetti come il sessismo e la misoginia siano praticamente arabo perché supp… - Cinziacaramell1 : RT @claudiocerasa: Oggi alla Camera una delle frasi più importanti mai usate da Draghi da presidente del Consiglio: 'Le vicende di questi g… - start_up59 : Alessandro Di Battista a Sallusti: 'Non ha mai attaccato il suo padrone quando diceva delle frasi, e attacca...' - Potemkin959 : @dori43018574 Dicevate chi? Mai detto e mai attribuirmi frasi non dette *Click* - Lalla84455247 : Comunque i veggenti,santoni e quant'altro siete voi che mischiate le vostre paranoie e tirate fuori frasi mai dette… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi mai

SerieANews

Matteo Salvini, la maglietta e lepro Putin "Putin fa, io sarei più sicuro con uno come lui", ... Lega e Salvini non condannanoapertamente Vladimir Putin, sono - per citare il loro leader - ...Dal club giallorosso, però, tengono a precisare che alcune delleattribuite a Tiago Pinto, Nuno Santos e Mourinho sono prive di fondamento e non sono statepronunciate dai diretti ...Le frasi d'amore più belle: le citazioni più celebri, i pensieri più profondi e gli aforismi da condividere con la persona che si ama ...Intanto, lo stesso Scamacca, ha entusiasmato i tifosi dell‘Inter con una frase che non è passata di certo inosservata ... in un San Siro pieno. Non mi sarei mai immaginato un tiro del genere, volevo ...