Francesco Totti e Ilary Blasi | l’amico rompe il silenzio | “Ho sentito lui e…”

(Di mercoledì 2 marzo 2022)in crisi?il: “Holui ed è molto giù” In questi ultimi giorniedsono finiti sotto i riflettori del gossip per via di alcune voci di corridoio inerenti ad una loro presunta crisi.ha però smentito seccamente tutte queste illazioni con un video pubblicato su instagram. Oggi il magazine Novella 2000 ha contatto uno dei migliori amici della coppia, Alex Nuccetelli, il quale ha fatto chiarezza su tutta questa faccenda una volta per tutte. Cosa ha detto? Ha rivelato di avertelefonicamente l’ex campione di calcio, il quale pare ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - Manuel48297557 : @Totti @ITAAirways Francesco io ti parlo come se sono tuo fratello se sei un grande calciatore è giusto così è bell… - ParliamoDiNews : `Sono davvero felice`, Francesco Totti rompe il silenzio su Instagram: il post - -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Tra le notizie più lette degli ultimi giorni vi è anche quella sulla presunta crisi matrimoniale trae Ilary Blasi. I due hanno smentito ufficialmente qualsiasi gossip, come quello che afferma un avvicinamento tra l'ex capitano della Roma con Noemi Bocchi . Giungono, però, nuovi ...Ilary Blasi eormai sono nell'occhio del ciclone: la smentita dell'ex calciatore della Roma non è servita a far fermare il chiacchiericcio sul suo matrimonio con la conduttrice romana. Oggi sembra ...Alex Nuccetelli è un caro amico di Francesco Totti, è l'ex marito di Antonella Mosetti. Per lui Totti è ancora molto innamorato di Ilary Blasi ...Alberto Tomba e Francesco Totti. “Questa iniziativa esprime il sentimento di profonda riconoscenza per quello che hanno fatto questi campioni”, ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò.