Formazioni ufficiali Pisa-Crotone | Serie B 2021 2022

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ledi, valida per la 27esima giornata di. A sfidarsi sono due squadre che, nonostante la classifica totalmente opposta, non stanno attraversando un buon periodo: i padroni di casa, infatti, hanno vinto una sola partita nelle ultime otto; ancora peggio i calabresi, penultimi e la cui ultima vittoria risale al 18 dicembre contro il Pordenone. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:30 di mercoledì 2 marzo. Di seguito, invece, le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

gilnar76 : LIVE PRIMAVERA – Fiorentina-#Napoli, le formazioni ufficiali: in attacco Cioffi e Ambrosino #Forzanapoli… - venti4ore : Serie D gir D Le formazioni ufficiali di Sammaurese – Real Forte Querceta - forzatreviso : Benvenuti allo stadio Zanutto! Le formazioni ufficiali di Sandonà e Treviso. ???? - venti4ore : Serie D gir E Le formazioni ufficiali di Rieti – Sangiovannese - tuttoreggina : Eccellenza, Bovalinese-Acri: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

... il Napoli si difende bene e guadagna rimessa dal fondo 5' - Fallo subito da Agostinelli, gioco molto duro da parte di entrambe le squadre 15.00 - Iniziata! Le: Fiorentina: 99 ...LeAZ Alkmaar (4 - 3 - 1 - 2): Westerveld; Velthuis, Dekker, Goes, van Aken; Buurmeester, Schouten, Twisk; de Jong; Meerdink, Poku. Allenatore : Sierksma. Juventus (4 - 4 - 2): ...Le formazioni ufficiali di Monza-Parma, valida per la 27esima giornata di Serie B 2021/2022. Sfida tra due squadre dal blasone importante, con i brianzoli che attualmente navigano in sesta posizione m ...Le formazioni ufficiali di Spal-Cittadella, valida per la 27esima giornata di Serie B 2021/2022. I ferraresi vogliono riscattare la pesante sconfitta per 4-0 contro il Parma, e in generale ...