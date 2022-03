Formazioni ufficiali Luton Town-Chelsea: ottavi di finale FA Cup 2021/2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le Formazioni ufficiali di Luton Town-Chelsea, valida per gli ottavi di finale di FA Cup 2021/2022. Dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Carabao Cup, altro impegno di coppa per gli uomini di Tuchel, che cercano riscatto immediato contro la formazione di Championship. Sulla carta, non ci dovrebbe essere storia, ma occhio alle sorprese: il Tottenham insegna. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:15 di mercoledì 2 marzo. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Luton Town: Steer, Kioso, Burke, Lockyer, Potts, Bell, Berry, Osho, Mendes, Gomes, Muskwe, Cornick Chelsea: Kepa, Hudson-Odoi, Rudiger, Sarr, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ledi, valida per glididi FA Cup. Dopo la sconfitta ai rigori nelladi Carabao Cup, altro impegno di coppa per gli uomini di Tuchel, che cercano riscatto immediato contro la formazione di Championship. Sulla carta, non ci dovrebbe essere storia, ma occhio alle sorprese: il Tottenham insegna. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:15 di mercoledì 2 marzo. Di seguito, le scelte dei due allenatori.: Steer, Kioso, Burke, Lockyer, Potts, Bell, Berry, Osho, Mendes, Gomes, Muskwe, Cornick: Kepa, Hudson-Odoi, Rudiger, Sarr, ...

