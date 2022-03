Fisco, FdI smaschera il ricatto del governo sulla riforma del catasto. Lega di nuovo all’angolo (Di mercoledì 2 marzo 2022) La riforma del catasto provoca un nuovo scontro in maggioranza, con l’effetto di far trovare la Lega ancora una volta in un angolo. In commissione Finanze alla Camera, dove è in discussione la deLega fiscale, infatti, il sottosegretario all’Economia, Maria Cecilia Guerra, esponente di Articolo Uno, ha avvertito che la questione è «dirimente», va affrontata come «primo punto» e, qualora non si procedesse, «significherebbe probabilmente concludere l’esperienza di governo». Ma la riforma, come da più parti sottolineato, rischia di essere molto di più di un semplice “aggiornamento statistico”: rischia di diventare il grimaldello per l’imposizione di nuove tasse sulla casa. Un sospetto che cova anche nella Lega, che infatti ha sottoscritto ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladelprovoca unscontro in maggioranza, con l’effetto di far trovare laancora una volta in un angolo. In commissione Finanze alla Camera, dove è in discussione la defiscale, infatti, il sottosegretario all’Economia, Maria Cecilia Guerra, esponente di Articolo Uno, ha avvertito che la questione è «dirimente», va affrontata come «primo punto» e, qualora non si procedesse, «significherebbe probabilmente concludere l’esperienza di». Ma la, come da più parti sottolineato, rischia di essere molto di più di un semplice “aggiornamento statistico”: rischia di diventare il grimaldello per l’imposizione di nuove tassecasa. Un sospetto che cova anche nella, che infatti ha sottoscritto ...

