Firenze | tredicenne precipita da una finestra della scuola Ricoverato al Meyer in prognosi riservata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Firenze tredicenne

Rapinata in strada a(foto repertorio) Per approfondire : Articolo : Rapine violente in strada a: arrestato l uomo che ha aggredito due donne Articolo :in ospedale per una rissa tra giovanissimi in piena città Articolo : Pestata a sangue, dieci costole rotte. L'incubo dopo l'incontro al bar Articolo :, 22enne aggredita e ..., 12 febbraio 2022 - Grave episodio nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio a. C'è stata una rissa tra giovanissimi in via Baracca . Ed è stato un, nel parapiglia, ad avere la peggio. Sarebbero stati i passanti e gli abitanti della zona a chiamare i soccorsi,...“Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici”, diceva il Dalai Lama tra i suoi consigli. Ogni anno, incontrando oltre 200 studenti, presento l’opera di La Pira e riscontro sempre ...di don Giovanni E. Palaia * “FATE come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici”, diceva il Dalai Lama tra i suoi consigli. Ogni anno, incontrando oltre 200 studenti, presento l’opera d ...