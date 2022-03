Fiorentina-Juventus | striscione “infernale” per Vlahovic | canto sui traditori dalla Divina Commedia FOTO

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Accoglienza “” per lae peral Franchi. I tifosi della, infatti, hanno preparato unocontro gli acerrimi nemico e il fresco “traditore” serbo, con una terzina tratta dall’Inferno delladi Dante. Questo il passo in questione: “Omai non vo’ che più favelle malvagio traditor; ch’a la tua onta io porterò di te vere novelle“. Di seguito ladantesco per #: oramai non voglio più che tu parli malvagio traditore; infatti io porterò sulla Terra notizie veritiere di te, che ti infameranno. #Juve pic.twitter.com/1yxm9quL7y — Don (@dnorill) March 2, 2022 SportFace.

JuventusTV : Siamo LIVE con il pre-partita di #FiorentinaJuve ?? QUI ?? - SiavoushF : Fiorentina - Juventus tonight - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - caterinapullia : Se Trevisani ripete ancora che Fiorentina-Juventus “é come un derby” tolgo definitivamente l’audio. - TheLaz97 : RT @LiveBianconera: ??LIVE?? #FiorentinaJuve: la formazione dei bianconeri Chi sono gli 11 scelti da #Allegri ?? -

FIRENZE - Pavel Nedved fa il punto sulla, tra presente e futuro, nel pre - gara della semifinale di Coppa Italia contro laal Franchi. Non si può non parlare di mercato, con i rinnovi di contratto che, in casa bianconera,...1 Il vicepresidente della, Pavel Nedved , ha parlato a Mediaset nel pre - partita della semifinale di Coppa Italia contro la: 'Siamo in semifinale, con un passo siamo in finale e quindi siamo più vicini all'...6' - La prima conclusione è della Fiorentina: ci prova Saponara, che dal limite dell'area lascia partire la conclusione bloccata senza grossi affanni da Perin. 5' - Ritmi molto alti in campo ma fin qu ...FIRENZE - Accoglienza 'al veleno' come nelle previsioni quella riservata dal 'Franchi' a Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina prima della sfida alla Viola nella semifinale di andata della ...