Fiorentina-Juventus, orario e dove vedere la partita di Coppa Italia stasera in tv 2 marzo 2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutto pronto per il grande classico del calcio Italiano, la partita tra Fiorentina e Juventus divise da una storica rivalità fuori e dentro il campo. stasera scenderanno in campo nel confronto valido per l’andata della semifinale d’andata di Coppa Italia dopo il derby andato in scena ieri sera tra Milan e Inter. A rendere ancora più intrigata la sfida di stasera a Firenze il ritorno dell’ex Dusan Vlahovic. dove vedere in tv Fiorentina Juventus Come è noto quest’anno è stata Mediaset ad aggiudicarsi i diritti della Coppa Italia. L’incontro di stasera pertanto sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21.00. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutto pronto per il grande classico del calciono, latradivise da una storica rivalità fuori e dentro il campo.scenderanno in campo nel confronto valido per l’andata della semifinale d’andata didopo il derby andato in scena ieri sera tra Milan e Inter. A rendere ancora più intrigata la sfida dia Firenze il ritorno dell’ex Dusan Vlahovic.in tvCome è noto quest’anno è stata Mediaset ad aggiudicarsi i diritti della. L’incontro dipertanto sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21.00. ...

Advertising

acffiorentina : Non è una partita come le altre ?? Fiorentina-Juventus, Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 Acquista subito il tuo bigl… - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #CoppaItalia, @juventusfc | Le possibili scelte di Massimiliano #Allegri per la sfida contro la @acffiorentina - AnadNanda : RT @IFTVMarco: Off to Firenze for Fiorentina-Juventus ?? - Fiorentinanews : Quasi mille i tifosi della #Juventus al Franchi, ma attenzione agli 'infiltrati'. Controlli in tutta #Firenze… -