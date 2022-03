Fiorentina Juventus, la richiesta per tutelare Vlahovic: ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 2 marzo 2022) La seconda semifinale di coppa Italia mette di fronte Fiorentina e Juventus; partita piuttosto calda considerando anche la questione Vlahovic. Dopo lo zero a zero del derby di Milano, la coppa Italia propone la seconda semifinale e mette di fronte Fiorentina-Juventus, match decisamente caldo sia per la rivalità tra i due club sia per l’importanza della posta in palio ma soprattutto dopo quanto successo nel mercato di gennaio con il passaggio di Vlahovic in bianconero. AnsafotoUna delle due partite più importanti nella stagione per la Fiorentina; il club viola, in una sfida che può regalare la finale di coppa Italia, darà tutto quello che ha per prevalere sulla Juventus e vendicarsi, sportivamente parlando, dell’operazione Vlahovic; ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 marzo 2022) La seconda semifinale di coppa Italia mette di fronte; partita piuttosto calda considerando anche la questione. Dopo lo zero a zero del derby di Milano, la coppa Italia propone la seconda semifinale e mette di fronte, match decisamente caldo sia per la rivalità tra i due club sia per l’importanza della posta in palio ma soprattutto dopo quanto successo nel mercato di gennaio con il passaggio diin bianconero. AnsafotoUna delle due partite più importanti nella stagione per la; il club viola, in una sfida che può regalare la finale di coppa Italia, darà tutto quello che ha per prevalere sullae vendicarsi, sportivamente parlando, dell’operazione; ...

