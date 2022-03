Fiorentina-Juventus | anche il Ct Mancini sugli spalti del Franchi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Grande attesa per la sfida tranell’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022. Tanti ospiti d’onore sulle tribune dell’Artemio. Fra questiIl Ct dell’Italia Roberto, che in campo potrà vedere tanti giocatori del gruppo azzurro o potenziali new entry., oltre al’ex difensore viola Per Kroldrup e l’ex uomo mercato Eduardo Macia. SportFace.

Il vice Presidente dellaPavel Nedved ha commentato, ai microfoni di Mediaset, la gara travalida per la semifinale d'andata della Coppa Italia. Queste le parole di Nedved: 'Noi abbiamo sempre obiettivi durante la stagione, puntiamo a tutte le competizioni. Siamo in ...C'era attesa per capire come i tifosi dellaavrebbero accolto Dusan Vlahovi c, poco più di un mese dopo il clamoroso trasferimento del centravanti serbo allasul finire della sessione di mercato di gennaio. Il destino ha ...Il gigante serbo torna al Franchi per la prima volta dopo il passaggio alla Juventus a gennaio e i tifosi viola hanno ... leggere il biglietto lasciato sull'auto di un giocatore della Fiorentina per ...COPPA ITALIA - Accoglienza da dimenticare per Vlahovic che ha ritrovato i suoi ex tifosi della Fiorentina. Prima della sfida contro la Juventus, la curva ...