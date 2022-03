Fiorentina Juve: Batistuta e un altro ospite d’eccezione al Franchi (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Ecco chi c’è in tribuna per l’andata delle semifinali di Coppa Italia La Fiorentina ha un tifoso d’eccezione in più per la semifinale di Coppa Italia contro la Juve. Gabriel Omar Batistuta, grande ex bomber della viola, è al Franchi per assistere al match e per fare il tifo per la viola. Con lui c’è pure il Ct dell’Italia Roberto Mancini. Due ospiti speciali, quindi, per un match che promette grande spettacolo per tanti motivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Ecco chi c’è in tribuna per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Laha un tifosoin più per la semifinale di Coppa Italia contro la. Gabriel Omar, grande ex bomber della viola, è alper assistere al match e per fare il tifo per la viola. Con lui c’è pure il Ct dell’Italia Roberto Mancini. Due ospiti speciali, quindi, per un match che promette grande spettacolo per tanti motivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : Il manifesto della Fiesole per la coreografia di accoglienza per #Fiorentina-#Juve - _Morik92_ : Il mese di marzo sarà cruciale per il rinnovo di Paulo #Dybala. Ad oggi non risulta ancora pianificato l'incontro t… - JakeVinciguerra : RT @kingidris11111: Juve vs Fiorentina - JuventusFC_VEN : RT @kingidris11111: Juve vs Fiorentina - marcodemo3 : RT @marcodemo3: In tre anni la #juve ha versato alla #Fiorentina 230milioni di euro. La società fotte e i tifosi sbraitano. #FiorentinaJu… -