Fiorentina, il retroscena: in estate una big voleva soffiarle Torreira (Di mercoledì 2 marzo 2022) Che la Fiorentina seguisse il giocatore dai tempi della Sampdoria è un discorso già noto, ma adesso Lucas Torreira è riuscito... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) Che laseguisse il giocatore dai tempi della Sampdoria è un discorso già noto, ma adesso Lucasè riuscito...

Advertising

zazoomblog : Fiorentina il retroscena: in estate una big voleva soffiarle Torreira - #Fiorentina #retroscena: #estate - LALAZIOMIA : Fiorentina, il retroscena: in estate una big voleva soffiarle Torreira - violanews : #Sassuolo-#Fiorentina, la sfida dei (quasi) ex. I retroscena sull’affondo a #Berardi - DanyRoss70 : RT @marcoconterio: ?? ?? Retroscena su Dusan #Vlahovic ?? La #Juventus lo ha pagato 70 milioni più 10 di bonus. Di questi 5 sono 'facili'… - sportli26181512 : Spagna, ex Ds Barcellona: 'Volevamo Vlahovic due anni fa, poi..': Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellon… -