Fiorentina, Cecchi Gori: «Vlahovic non è Baggio, ma mai avrei venduto lui e Chiesa» (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ex presidente della Fiorentina Cecchi Gori ha parlato in vista della partita contro la Juventus Vittorio Cecchi Gori, storico ex presidente della Fiorentina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del club viola e del match di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus. AMORE VIOLA – «La Fiorentina mi ha regalato anni indimenticabili, il mio cuore è e sarà sempre viola. Trofei? Ne vinsi due da presidente, più una Supercoppa. Andare avanti in questo torneo ora sarebbe molto importante». RIVALITA JUVENTUS – «Che ricordi che ho… Tutti belli. È una gara speciale, anche se io, contrariamente alla tradizione del tifo, ripetevo sempre che la Fiorentina non dovesse accontentarsi di battere la Juve, ma fosse obbligatorio puntare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ex presidente dellaha parlato in vista della partita contro la Juventus Vittorio, storico ex presidente della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del club viola e del match di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus. AMORE VIOLA – «Lami ha regalato anni indimenticabili, il mio cuore è e sarà sempre viola. Trofei? Ne vinsi due da presidente, più una Supercoppa. Andare avanti in questo torneo ora sarebbe molto importante». RIVALITA JUVENTUS – «Che ricordi che ho… Tutti belli. È una gara speciale, anche se io, contrariamente alla tradizione del tifo, ripetevo sempre che lanon dovesse accontentarsi di battere la Juve, ma fosse obbligatorio puntare ...

