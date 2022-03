Fiorentina | Bonaventura fuori 2 turni per squalifica | il club viola medita il ricorso

(Di mercoledì 2 marzo 2022)saràduedi Serie A per, ma lapensa alGiacomo Bonventura ha ricevuto unadi due giornate dopo il rosso ricevuto contro il Sassuolo. La causa? Proteste nei confronti del direttore di gara Prontera. Il centrocampista ci sarà nella sfida contro la Juventus in Coppa Italia, ma non ci sarà contro il Verona e il Bologna. Sarà un’assenza importante per la, tanto che ilstando di fare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... si preparano a tornare sia, una sorta di bestia nera per la Juventus e che occuperà l'... I DUBBI DI ALLEGRI Più che dubbi, nelle probabili formazioni diJuventus Massimiliano ...PROBABILI FORMAZIONI- JUVENTUSFIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi;, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez. All.: ...Nella giornata di ieri si è abbattuta dura la stangata del Giudice Sportivo, che ha comminato due giornate di squalifica al centrocampista viola Giacomo Bonaventura dopo l'espulsione ...Probabili formazioni Fiorentina Juventus: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la semifinale di andata della Coppa Italia.