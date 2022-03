Fino al 7 marzo | i biglietti per il Far East Film Festival a prezzo speciale

Advertising

GiovaQuez : Draghi: 'Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre con lo scopo di dare il massimo ai… - pietroraffa : ==Draghi:'Per assicurare il massimo aiuto all'Ucraina è stato dichiarato uno stato di emergenza umanitaria che dure… - GassmanGassmann : Da oggi fino al 14 marzo, la giuria dei @PremiDavid vota. “IL SILENZIO GRANDE”, mio terzo film, compete in tutte le… - ASgrulletti : Iscrizioni Nidi di #Roma Capitale e Sezioni Ponte. Le rette sono state ridotte per tutte le fasce di reddito. C’è t… - MalesiaTigre : RT @OnlyCanTeam: Nuovo codice sconto fino al 08 marzo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fino marzo

Fanpage.it

a oggi mi sono sentito coperto, sono stato circondato da persone che hanno preso il Covid e io invece no, evidentemente l'ho avuto in una maniera tanto pesante la prima volta che mi ha lasciato ...Il Piano voucher Imprese è partito: per favorire la connettività a Internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo italiano, dal 1°è possibile chiedere un contributoa 2.500 euro per servizi di navigazione a banda larga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s. con abbonamento di durata pari a 18 o 24 mesi. Indice Voucher ...Sabato 5 marzo alle 18, nel salone d’onore del Museo civico..... Officina dei Talenti a Palazzo Chiericati: Giovanni e Paola Genovese ...Grandi cambiamenti nel team di Djokovic: il n. 2 del mondo e il suo storico allenatore Vajda non lavoreranno più assieme ...