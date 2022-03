Finanza e mercati - Slitta l'acquisto di Europcar da parte di Volkswagen (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il termine per l'acquisizione di Europcar Mobility Group da parte del veicolo creato ad hoc Green Mobility Holding, partecipata da Attestor Limited, Pon Holdings e Volkswagen, al 66% del capitale della nuova società, è stato posticipato dal 31 marzo al 30 giugno prossimo. La decisione concordata con la Commissione Europea ha spinto l'Autorità francese di regolamentazione dei mercati finanziari - l'Autorité des marchés financiers (AMF) - a ridefinire la data finale entro la quale gli azionisti di Europcar Mobility Group potranno offrire le loro azioni. Il consorzio capitanato dalla Casa di Wolfsburg è fiduciosa che la transazione sarà completata nel secondo trimestre del 2022. Obiettivo 90%. Ricordiamo che, come da prospetto, se oltre il 90 percento delle azioni e dei diritti di voto di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il termine per l'acquisizione diMobility Group dadel veicolo creato ad hoc Green Mobility Holding,cipata da Attestor Limited, Pon Holdings e, al 66% del capitale della nuova società, è stato posticipato dal 31 marzo al 30 giugno prossimo. La decisione concordata con la Commissione Europea ha spinto l'Autorità francese di regolamentazione deifinanziari - l'Autorité des marchés financiers (AMF) - a ridefinire la data finale entro la quale gli azionisti diMobility Group potranno offrire le loro azioni. Il consorzio capitanato dalla Casa di Wolfsburg è fiduciosa che la transazione sarà completata nel secondo trimestre del 2022. Obiettivo 90%. Ricordiamo che, come da prospetto, se oltre il 90 percento delle azioni e dei diritti di voto di ...

