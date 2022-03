FIFA 22: SBC Charly Musonda Stelle D’Argento – Disponibile una nuova Sfida Creazione Rosa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Electronic Arts ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versione Stelle D’Argento di Charly Musonda per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Goditi i contenuti giornalieri Stelle D’Argento disponibili da venerdì 4 a mercoledì 9 marzo. Ogni giorno, per tutta la durata della serie, troverai giocatori Stelle D’Argento a tema come premio negli obiettivi e nelle Sfide Creazione Rosa. Potete ricattare la carta speciale dell’attaccante belga che milita nel Chelsea completando la SBC disponbile in FUT 22. Requisiti SBC Charly Musonda Stelle D’Argento Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Belgio Valutazione squadra min.: ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 2 marzo 2022) Electronic Arts ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. Goditi i contenuti giornalieridisponibili da venerdì 4 a mercoledì 9 marzo. Ogni giorno, per tutta la durata della serie, troverai giocatoria tema come premio negli obiettivi e nelle Sfide. Potete ricattare la carta speciale dell’attaccante belga che milita nel Chelsea completando la SBC disponbile in FUT 22. Requisiti SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: Belgio Valutazione squadra min.: ...

