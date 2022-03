FIFA 22 | La nazionale Russa e tutti i club russi presto saranno rimossi dal roster ufficiale

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Elecrtronic Arts, tramite i social, ha divulgato una breve nota per comunicare che ladisponibili in22nei prossimi giorni. “EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come tante voci nel mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell’invasione dell’Ucraina. In linea con i nostri partner die UEFA, EA SPORTS ha avviato le procedure per rimuovere ladai prodottidi EA Sports, tra cui:22,Mobile eOnline. Stiamo anche valutando attivamente le modifiche ...

