FIFA 22: FUT Birthday – Dettagli ufficiali Anniversario della modalità Ultimate Team (Di mercoledì 2 marzo 2022) EA Sports ha rilasciato un comunicato ufficiale per divulgare tutti i Dettagli dell'evento FUT Birthday che celebra l'Anniversario della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. È ora di festeggiare! Festeggia 13 anni di FIFA Ultimate Team con oggetti giocatore speciali FUT Birthday, obiettivi giocatore a livello di giocatore, Sfide Creazione Rosa giornaliere e altro ancora. ROSE FUT Birthday Nel corso del FUT Birthday sarà disponibile in FUT 22 uns squadra di giocatori FUT Birthday. Ogni giocatore FUT Birthday riceverà un aggiornamento a 5 stelle alla valutazione mosse abilità o piede debole, oltre a nuove ...

