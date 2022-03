FIFA 2022 | Russia rimossa anche dal videogioco di EA Sports

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) . Non ci sarà nespazio per i giocatori russi Il conflitto russo-ucraino lascia conseguenzenel mondo videoludico. Su22 non ci sarà più spazio per squadre e giocatori russi. A spiegarlo, EAsui propri canali social attraverso un comunicato. IL COMUNICATO – «Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino alla pari delle tante voci che nel mondo del calcio hanno espresso la loro solidarietà. In linea con i nostri partner allae all'UEFA, EAandrà a rimuovere la Nazionale e tutti i club russi presenti su22,Mobile eOnline».