Festa della donna: l’8 marzo sia occasione per combattere il gender gap (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – La Presidente Rossana Berardi: “Ci uniamo a tutti gli appelli delle istituzioni e dei politici sia a livello nazionale sia internazionale e chiediamo che tra i parametri di valutazione possa essere inserito come valore la capacità di far crescere tutti, a dispetto del genere in maniera equa”. Roma, 2 marzo 2022 – La Giornata internazionale dei diritti della donna ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. “Oggi più che mai, le celebrazioni in occasione di questa Festa dovrebbero far riflettere in merito al gender gap e alle equiparazioni salariali e sociali”, spiega Rossana Berardi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – La Presidente Rossana Berardi: “Ci uniamo a tutti gli appelli delle istituzioni e dei politici sia a livello nazionale sia internazionale e chiediamo che tra i parametri di valutazione possa essere inserito come valore la capacità di far crescere tutti, a dispetto del genere in maniera equa”. Roma, 22022 – La Giornata internazionale dei dirittiricorre l’8di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. “Oggi più che mai, le celebrazioni indi questadovrebbero far riflettere in merito algap e alle equiparazioni salariali e sociali”, spiega Rossana Berardi, ...

Advertising

stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - AmorosoOF : Sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra. - _Nico_Piro_ : Oggi in Russia è la festa del difensore della patria, sono stato al memoriale delle battaglie di Rostov sul Don dov… - radiolasernews : Festa della donna: l’8 marzo sia occasione per combattere il gender gap - callmecatseye : Siamo pronty all’8 marzo e a tutty social media manager che spareranno cagate per la festa della donna? -

Ultime Notizie dalla rete : Festa della A Pordenone sale l'attesa per Ortogiardino Dalle premesse, sarà una grande edizione: 20.000 mq di aree coperte si trasformano durante i nove giorni di manifestazione in una spettacolare festa della natura dove rigogliosi allestimenti a ...

Ven èulta Santarcangelo, nel futuro del gruppo CiViVo altre iniziative solidali ... che rivestono tuttora un ruolo importante all'interno di Ven èulta nel segno della più ampia ... da Rimini appello per la pace Misano: da sabato le iniziative per la festa dell'8 marzo A Rimini già 150 ...

A teatro, per mostre e nei luoghi d'arte: cosa fare a Torino nel giorno della Festa della donna TorinoToday Carnevale origini feste carnevali in Italia Guida al carnevale in Italia e nel mondo: storia, tradizioni, maschere, costumi e carri allegorici di Venezia e dei carnevali italiani più famosi ...

Festa della donna: l'8 marzo sia occasione per combattere il gender gap La Presidente Rossana Berardi: “Ci uniamo a tutti gli appelli delle istituzioni e dei politici sia a livello nazionale sia internazionale e chiediamo che tra i ...

Dalle premesse, sarà una grande edizione: 20.000 mq di aree coperte si trasformano durante i nove giorni di manifestazione in una spettacolarenatura dove rigogliosi allestimenti a ...... che rivestono tuttora un ruolo importante all'interno di Ven èulta nel segnopiù ampia ... da Rimini appello per la pace Misano: da sabato le iniziative per ladell'8 marzo A Rimini già 150 ...Guida al carnevale in Italia e nel mondo: storia, tradizioni, maschere, costumi e carri allegorici di Venezia e dei carnevali italiani più famosi ...La Presidente Rossana Berardi: “Ci uniamo a tutti gli appelli delle istituzioni e dei politici sia a livello nazionale sia internazionale e chiediamo che tra i ...