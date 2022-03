Fermato Alfredo Erra l’assassino di Anna Borsa | tragedia annunciata | la perseguitava da tempo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Non hanno dubbi i conoscenti di, non hanno dubbi neppure le persone che la conoscevano poco ma che sono state in qualche modo testimoni di quello che è accaduto negli ultimi mesi. Dopo l’omicidio di, per il quale è statoil suo ex fidanzato, parlano le persone che hanno delle attività commerciali vicino al salone dove la trentenne lavorava. “Dall’estate la, questa è stata una” raccontano ai giornalisti che da ieri stazionano nelle vie vicine al negozio di parrucchiera dove la ragazza lavorava. Lo raccontano ai giornalisti spiegando che da quando la relazione era finita, l’aveva continuato a perseguitare. Da poco ...

Dopo l'omicidio di Anna Borsa, per il quale è stato fermato il suo ex fidanzato Alfredo Erra, parlano le persone che hanno delle attività commerciali vicino al salone dove la trentenne lavorava. "Dall'estate la situazione era degenerata, questa è stata una tragedia annunciata" raccontano ai giornalisti che da ieri stazionano nelle vie vicine al negozio di parrucchiera dove la ragazza lavorava. Lo raccontano ai giornalisti spiegando che da quando la relazione era finita, l'uomo aveva continuato a perseguitare Anna. Emergono nuovi elementi dalle indagini e dal racconto di chi conosceva la giovane. Anna Borsa uccisa a 30 anni dall'ex compagno È stato rintracciato e fermato dopo ore di caccia all'uomo