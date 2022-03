Fed: a marzo mini-rialzo dei tassi. Europa e Wall Street festeggiano, petrolio al top dal 2011 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Volano i prezzi delle materie prime: fiammata record per il gas salito oltre 190 euro. Nuovi minimi per il rublo, ancora chiusa la Borsa di Mosca. Gli occhi rimangono puntati sull'Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 marzo 2022) Volano i prezzi delle materie prime: fiammata record per il gas salito oltre 190 euro. Nuovimi per il rublo, ancora chiusa la Borsa di Mosca. Gli occhi rimangono puntati sull'Ucraina

Agenzia_Ansa : Per il presidente della Fed, Jerome Powell 'un aumento dei tassi di interesse in marzo è appropriato' #ANSA - masechi : ?? Federal Reserve, Powell: 'Un aumento dei tassi a marzo è appropriato, incertezza su impatto guerra in Ucraina'.… - MilanoFinanza : Powell (Fed): aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione di marzo - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Per il presidente della Fed, Jerome Powell 'un aumento dei tassi di interesse in marzo è appropriato' #ANSA - zazoomblog : Fed Powell: a marzo appropriato +25 pb tassi poi no autopilota - #Powell: #marzo #appropriato #tassi -