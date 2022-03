Far East Film Festival 2022: la locandina "elettrica" dell'edizione 24 del celebre evento cinematografico (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Far East Film Festival ha presentato la sua nuova locandina, un'immagine "elettrica", in attesa dell'edizione 2022 dell'appuntamento giunto a quota 24 edizioni. Il Far East Film Festival 2022, giunto alla sua edizione numero 24, ha presentato il suo poster ufficiale, realizzato dal graphic designer Robert Rosolin in collaborazione con il multimedial artist Leonardo Ulian, entrambri friulani che vivono a Londra. L'immagine che promuove l'atteso evento cinematografico internazionale celebra le connessioni, tra Oriente e Occidente e tra esseri umani e tecnologia, proponendo il ritratto di una ragazza asiatica che, sullo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Farha presentato la sua nuova, un'immagine "", in attesa'appuntamento giunto a quota 24 edizioni. Il Far, giunto alla suanumero 24, ha presentato il suo poster ufficiale, realizzato dal graphic designer Robert Rosolin in collaborazione con il multimedial artist Leonardo Ulian, entrambri friulani che vivono a Londra. L'immagine che promuove l'attesointernazionale celebra le connessioni, tra Oriente e Occidente e tra esseri umani e tecnologia, proponendo il ritratto di una ragazza asiatica che, sullo ...

Advertising

FGuardiella : Cinema:Far East Film Festival, pronta immagine 24/a edizione - cinemaniaco_fb : ?????????????? Far East Film Festival 2022: la locandina 'elettrica' dell'edizione 24 del celebre evento cinematografico… - Ansa_Fvg : Cinema:Far East Film Festival, pronta immagine 24/a edizione. Lo showcase del cinema asiatico a Udine dal 22 al 30… - glooit : Far East Film Festival, pronta immagine 24/a edizione leggi su Gloo - enrica_emme : RT @messveneto: Ad aprile torna il Far East Film Festival: svelata la nuova immagine “elettrica” -