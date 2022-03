“Fai sempre figuracce!”: gesto crudele contro Delia Duran, ridicolizzata davanti a tutti [VIDEO] (Di mercoledì 2 marzo 2022) Coltellata alle spalle in piena regola per la modella Delia Duran: le sue premure le vengono rivoltate contro con disprezzo. Delia Duran (fonte youtube)La chiacchieratissima modella Delia Duran è entrata tardivamente nel cast del GF Vip, avvicendandosi al marito Alex Belli. E’ entrata in gioco con il ruolo di vittima degli eventi, guadagnandosi le simpatie e la protezione indefessa del pubblico, e si è lentamente rivelata un personaggio carico di umanità e prodigo di attenzioni per i compagni. Il suo punto debole rimane chiaramente il compagno Alex Belli, fedifrago attore emiliano. La lontananza da partner ha permesso a Delia di uscire dal circolo vizioso del suo traballante matrimonio, concedendole momenti di svago e di leggerezza. Si ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Coltellata alle spalle in piena regola per la modella: le sue premure le vengono rivoltatecon disprezzo.(fonte youtube)La chiacchieratissima modellaè entrata tardivamente nel cast del GF Vip, avvicendandosi al marito Alex Belli. E’ entrata in gioco con il ruolo di vittima degli eventi, guadagnandosi le simpatie e la protezione indefessa del pubblico, e si è lentamente rivelata un personaggio carico di umanità e prodigo di attenzioni per i compagni. Il suo punto debole rimane chiaramente il compagno Alex Belli, fedifrago attore emiliano. La lontananza da partner ha permesso adi uscire dal circolo vizioso del suo traballante matrimonio, concedendole momenti di svago e di leggerezza. Si ...

