Fabri Fibra | il nuovo album Caos arriva il 18 marzo e anticipa il tour

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il rapper lo annuncia sul profilo Instagram che ha una sola immagine, di spalle, per celebrare il ritorno sulle scene dopo cinque anni

- La star del rap italiano primo grande nome della rassegna Pordenone Live 2022 al Parco San Valentino L'estate musicale della città di Pordenone potrà contare sugli eventi di Pordenone ...Esce il 18 marzo "Caos", il nuovo album, il decimo in studio, di. Il disco (per Epic Records/Sony Music) arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album "Turbe Giovanili" e 5 anni dall'ultimo "Fenomeno". L'uscita del nuovo lavoro darà l'...Il rapper lo annuncia sul profilo Instagram che ha una sola immagine, di spalle, per celebrare il ritorno sulle scene dopo cinque anni ...Il Rugby Sound festival significa ritorno a una nuova normalità dopo la pandemia ed ecco che anche il terzo nome chiamato a salire sul palco della kermesse musicale legnanese è stato ufficializzato: s ...