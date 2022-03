Fabio Cannavaro: «Il mio sogno è allenare il Napoli, tifo gli azzurri fin da ragazzo» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una lunga chiacchierata con Fabio Cannavaro… in bici. È l’iniziativa di Sky Sport che ha intervistato il capitano della Nazionale che ha vinto i Mondiali di Germania del 2006. Andare in bicicletta mi permette di fare sport e non avere dolori. E poi…mi consente di poter mangiare e rilassarmi a tavola! Ora Cannavaro fa l’allenatore. Ormai sono 6 anni che alleno. Per tanta gente, capisco che il calcio in Cina può sembrare qualcosa di secondo piano, ma io allenavo l’Evergrande, una società che negli ultimi anni ha vinto tanto. Adesso la cosa che non dovrò sbagliare sarà la scelta della mia prossima squadra. Ma non ho fretta, fortunatamente posso aspettare. Quando ero giocatore non pensavo di poter fare l’allenatore, la mia idea era quella di fare il dirigente. Poi, l’ultimo anno a Dubai, mi resi conto che avevo qualcosa dentro che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una lunga chiacchierata con… in bici. È l’iniziativa di Sky Sport che ha intervistato il capitano della Nazionale che ha vinto i Mondiali di Germania del 2006. Andare in bicicletta mi permette di fare sport e non avere dolori. E poi…mi consente di poter mangiare e rilassarmi a tavola! Orafa l’allenatore. Ormai sono 6 anni che alleno. Per tanta gente, capisco che il calcio in Cina può sembrare qualcosa di secondo piano, ma io allenavo l’Evergrande, una società che negli ultimi anni ha vinto tanto. Adesso la cosa che non dovrò sbagliare sarà la scelta della mia prossima squadra. Ma non ho fretta, fortunatamente posso aspettare. Quando ero giocatore non pensavo di poter fare l’allenatore, la mia idea era quella di fare il dirigente. Poi, l’ultimo anno a Dubai, mi resi conto che avevo qualcosa dentro che ...

