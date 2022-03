FA Cup: Liverpool-Norwich, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Liverpool-Norwich, gara valida per il quinto turno di FA Cup. Calcio d’inizio alle ore 21.15 ad Anfield. Arbitro del match sarà Martin Atkinson. I Reds guidati da Jurgen Klopp sono in piena lotta per il titolo in Premier League. Infatti sono solo a tre punti di distanza dal Manchester City capolista. Inoltre hanno appena vinto la Carabao Cup contro il Chelsea e sono favoriti per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Con Firmino e Jota non al meglio, il posto in attacco sarà di Origi. Il Norwich si trova in fondo alla classifica con soli 17 punti. Arriva da tre sconfitte consecutive, e le possibilità di salvezza sono sempre più remote. Saranno molti i cambi di formazione di Dean Smith, infatti questa partita non è in cima ai suoi pensieri. ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Andiamo a scoprire ledi, gara valida per il quinto turno di FA Cup. Calcio d’inizio alle ore 21.15 ad Anfield. Arbitro del match sarà Martin Atkinson. I Reds guidati da Jurgen Klopp sono in piena lotta per il titolo in Premier League. Infatti sono solo a tre punti di distanza dal Manchester City capolista. Inoltre hanno appena vinto la Carabao Cup contro il Chelsea e sono favoriti per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Con Firmino e Jota non al meglio, il posto in attacco sarà di Origi. Ilsi trova in fondo alla classifica con soli 17 punti. Arriva da tre sconfitte consecutive, e le possibilità di salvezza sono sempre più remote. Saranno molti i cambi di formazione di Dean Smith, infatti questa partita non è in cima ai suoi pensieri. ...

