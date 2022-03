Expo 2030, in video social Gualtieri presenta candidatura Roma (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Alla vigilia della partenza per Dubai della delegazione italiana, gli account di Expo 2030 Roma hanno lanciato un video in cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presenta la candidatura della Capitale. Nel video della durata di due minuti, il sindaco cammina lungo il Tabularium, l’Archivio Pubblico dell’antica Roma, e racconta come la Capitale sia pronta per affrontare le grandi sfide del futuro: “Cultura, natura e innovazione si fondono in una rigenerazione che accompagna le persone verso una nuova era”. “Sono Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, sono entusiasta di poter presentare la candidatura di Roma per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Alla vigilia della partenza per Dubai della delegazione italiana, gli account dihanno lanciato unin cui il sindaco di, Robertoladella Capitale. Neldella durata di due minuti, il sindaco cammina lungo il Tabularium, l’Archivio Pubblico dell’antica, e racconta come la Capitale sia pronta per affrontare le grandi sfide del futuro: “Cultura, natura e innovazione si fondono in una rigenerazione che accompagna le persone verso una nuova era”. “Sono Roberto, Sindaco di, sono entusiasta di poterre ladiper ...

