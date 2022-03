**Eutanasia: aula Camera respinge emendamenti, Bazoli 'testo frutto mediazione'** (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Sono stati tutti respinti gli emendamenti all'arti. 1 della legge sul fine vita all'esame oggi della aula di Montecitorio. I lavori sono ora sospesi e riprenderanno dopo il question time. Le modifiche discusse stamattina erano state presentate dal centrodestra ma sono state tutte bocciate. Regge insomma l'asse tra Pd, M5S, Leu e Iv che sostiene il provvedimento già frutto di un lungo lavoro di mediazione in commissione, come ha ricordato il relatore dem Alfredo Bazoli. "Noi -ha premesso Bazoli intervenendo in aula alla Camera- stiamo cercando di disciplinare qualcosa che c'è già nel nostro ordinamento, perchè la sentenza della Consulta ha già stabilito che non è illecito l'aiuto al suicidio di persone che sono in certe ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Sono stati tutti respinti gliall'arti. 1 della legge sul fine vita all'esame oggi delladi Montecitorio. I lavori sono ora sospesi e riprenderanno dopo il question time. Le modifiche discusse stamattina erano state presentate dal centrodestra ma sono state tutte bocciate. Regge insomma l'asse tra Pd, M5S, Leu e Iv che sostiene il provvedimento giàdi un lungo lavoro diin commissione, come ha ricordato il relatore dem Alfredo. "Noi -ha premessointervenendo inalla- stiamo cercando di disciplinare qualcosa che c'è già nel nostro ordinamento, perchè la sentenza della Consulta ha già stabilito che non è illecito l'aiuto al suicidio di persone che sono in certe ...

