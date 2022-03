Europei di scherma straordinari per l’Italia Under 20: sette medaglie il bottino azzurro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il mercoledì da leoni della scherma azzurra regala una medaglia d’oro e due di bronzo. Ha il sapore del trionfo per l’Italia la quinta giornata dei Campionati Europei Giovani e Cadetti di Novi Sad 2022 che segnava la conclusione del programma dedicato agli Under 20 con le ultime gare a squadre. Un giorno ricchissimo e reso magico del successo del team di fioretto maschile, che si laurea campione d’Europa con Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli e Jacopo Bonato, a cui si aggiungono i due terzi posti delle formazioni di spada maschile e sciabola femminile, che portano meritatamente sul podio Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Simone Mencarelli e Matteo Galassi tra gli spadisti, e Mariella Viale, Carlotta Fusetti, Lucia Stefanello e Manuela Spica tra le sciabolatrici. Il Tricolore sventola più in alto di tutte ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il mercoledì da leoni dellaazzurra regala una medaglia d’oro e due di bronzo. Ha il sapore del trionfo perla quinta giornata dei CampionatiGiovani e Cadetti di Novi Sad 2022 che segnava la conclusione del programma dedicato agli20 con le ultime gare a squadre. Un giorno ricchissimo e reso magico del successo del team di fioretto maschile, che si laurea campione d’Europa con Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Di Veroli e Jacopo Bonato, a cui si aggiungono i due terzi posti delle formazioni di spada maschile e sciabola femminile, che portano meritatamente sul podio Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Simone Mencarelli e Matteo Galassi tra gli spadisti, e Mariella Viale, Carlotta Fusetti, Lucia Stefanello e Manuela Spica tra le sciabolatrici. Il Tricolore sventola più in alto di tutte ...

