Europa e Wall Street positivi | petrolio al top dal 2011 Fed | avanti con rialzo tassi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Volano i prezzi delle materie prime: ffiammata record per il gas salito oltre 190 euro. Nuovi minimi per il rublo, ancora chiusa la Borsa di Mosca. Occhi puntati sull'Ucraina

Street ha aperto positiva. Il Dow Jones sale dello 0,66% a 33.518,28 punti, il Nasdaq avanza ... La guerra in un granaio d'come è l'Ucraina spinge anche le quotazioni del frumento alla ...Occhi puntati sull'Ucraina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee tentano la via del rialzo nel pomeriggio incoraggiate dall'andamento positivo diStreet. Tuttavia la volatilità è alle ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Allungano al rialzo le Borse europee dopo l'avvio positivo di Wall Street (Dj +0,9%). I listini del Vecchio Continente, reduci da un deciso calo alla ...Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio in rialzo di Wall Street e dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, secondo il quale l'impatto della guerra in Ucraina sull' ...