Euronics “Rottama & Rinnova”, il nuovo Volantino con sconti al -50% e tasso zero fino al 17 Marzo (Di mercoledì 2 marzo 2022) C’è un nuovo Volantino molto interessante da Euronics, leggasi il “Rottama & Rinnova”. Si tratta di una serie di sconti fino ad un massimo del 50 per cento, che sarà attivo fino al prossimo 16 Marzo in tutti i punti vendita La Via Lattea e fino al giorno successivo, il 17, per i negozi Bruno. Euronics, 2/3/2022 – Computermagazine.itMoltissimi i prodotti scontati acquistabili da Euronics, come ad esempio lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE, in vendita a 399 euro, e acquistabile anche su Amazon a 390 euro (qui il link). Spazio anche al Galaxy A52s, venduto a 329 euro, mentre su Amazon lo potrete acquistare a 302 euro Euronics, ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) C’è unmolto interessante da, leggasi il “”. Si tratta di una serie diad un massimo del 50 per cento, che sarà attivoal prossimo 16in tutti i punti vendita La Via Lattea eal giorno successivo, il 17, per i negozi Bruno., 2/3/2022 – Computermagazine.itMoltissimi i prodotti scontati acquistabili da, come ad esempio lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE, in vendita a 399 euro, e acquistabile anche su Amazon a 390 euro (qui il link). Spazio anche al Galaxy A52s, venduto a 329 euro, mentre su Amazon lo potrete acquistare a 302 euro, ...

Advertising

lillydessi : Volantino Euronics 'Rottama & Rinnova': ribassi -50% e tasso zero - SmartWorld - infoitscienza : Volantino Euronics 'Rottama & Rinnova': ribassi -50% e tasso zero - 24h_Tecnologia : Volantino Euronics 'Rottama & Rinnova': ribassi -50% e tasso zero: Doppio volantino Euronics disponibile da oggi ne… - 24h_Tecnologia : Rottamare il vecchio smartphone conviene con il nuovo volantino Euronics: Euronics lancia il volantino 'Rottama & R… -