Euphoria: una scena del finale doveva andare diversamente (Di mercoledì 2 marzo 2022) A pochi giorni dal finale di stagione di Euphoria, molte sono le domande lasciate in sospeso e già si attende la prossima stagione. Ma una scena in particolare ha sorpreso gli stessi attori coinvolti, che credevano sarebbe andata diversamente. Attenzione: spoiler nel prossimo paragrafo. Il finale di Euphoria ha sorpreso anche gli stessi attori Un personaggio in particolare, infatti, affronta un destino che inizialmente era riservato a qualcun altro. Ashtray, interpretato dall’attore Javon Walton, viene abbattuto da un’agente SWAT sotto gli occhi di suo fratello Fezco, interpretato da Angus Cloud nel momento più straziante e scioccante del finale. Walton ha poi parlato del finale svelando come inizialmente non sarebbe dovuto morire lui nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) A pochi giorni daldi stagione di, molte sono le domande lasciate in sospeso e già si attende la prossima stagione. Ma unain particolare ha sorpreso gli stessi attori coinvolti, che credevano sarebbe andata. Attenzione: spoiler nel prossimo paragrafo. Ildiha sorpreso anche gli stessi attori Un personaggio in particolare, infatti, affronta un destino che inizialmente era riservato a qualcun altro. Ashtray, interpretato dall’attore Javon Walton, viene abbattuto da un’agente SWAT sotto gli occhi di suo fratello Fezco, interpretato da Angus Cloud nel momento più straziante e scioccante del. Walton ha poi parlato delsvelando come inizialmente non sarebbe dovuto morire lui nella ...

